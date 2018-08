Higuain, prezentat oficial de AC Milan: "Doar Sarri m-a dorit de la Chelsea!" Ce a spus despre transferul lui Ronaldo la Juventus

Gonzalo Higuain si Mattia Caldara au fost prezentati oficial de Milan, in timp ce Leonardo Bonucci a semnat cu Juventus.

AC Milan si Juventus Torino au finalizat schimbul nebun de jucatori - Gonzalo Higuain a vorbit astazi pentru prima data din calitate de jucator al Milanului! Atacantul argentinian a recunoscut ca a avut si varianta Chelsea, insa a declarat ca nu a simtit ca a fost dorit cu adevarat la clubul englez de altcineva in afara noului antrenor, Maurizio Sarri.

"Aprecierea pe care i-o port lui Sarri nu este noua. Insa singura persoana care m-a dorit acolo (la Chelsea) a fost el. Toata lumea m-a vrut aici. Acesta este cel mai bun lucru pentru un jucator, iti ofera motivatie si incredere" a spus Higuain.

Higuain a insistat ca nu regreta faptul ca nu a ramas alaturi de Cristiano Ronaldo. "Il stiu bine pe Pepe Reina, joc aici (in Italia) de 5 ani si cred ca Milan are o echipa grozava. Milanello are tot ce isi doreste un jucator sa vada: multe terenuri, istorie si fotbal. Ti se face pielea de gaina. Milanello este ceva special.



Am jucat cu Biglia timp de 10 ani la echipa nationala, il respect si ma bucur sa-l vad din nou. Am jucat deja alaturi de Ronaldo (la Real Madrid) asa ca sunt fericit de aceasta noua provocare" a mai spus Higuain.