Real Madrid l-a uitat pe Hazard! Oferta de 112 milioane de euro pentru doua staruri de la Chelsea!

Real Madrid vrea sa le ia celor de la Chelsea doua nume importante.

Numele lui Eden Hazard a fost trecut pe lista de transferuri a lui Real din aceasta vara, insa, acum, Daily Mail scrie ca oficialii de pe Bernabeu au facut o oferta pentru colegul sau de la Chelsea, Willian.

Realul ar fi facut o oferta de 112 milioane de euro pentru achizitia a doua staruri ale britanicilor. Este vorba despre Willian si Thibaut Courtois.

"Oferta celor de la Real este luata in considerare in mod serios", se arata in informatiile britanicilor.

Willian a fost aproape de un transfer la Barcelona in aceasta luna, insa, in cele din urma, catalanii l-au achizitionat pe Malcom.