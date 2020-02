ULUITOR | Nici in minge nu dadea asa :) A vrut sa loveasca un fan, dar i-a dat SHUT DOWN unui coechipier! Filmuletul despre care vorbeste acum toata lumea

Meciul dintre Figuirense si Avai, a avut parte de un moment incredibil. Un sporter a intrat pe teren in timpul meciului si s-a dus spre banca celor de la Avai, dar a fost trantit de portarul oaspetilor. Bruno Silva, un alt jucator de la Avai a vrut sa il loveasca pe fan cu piciorul in cap, insa si-a lovit din greseala colegul. In cele din urma, fortele de ordine au patruns pe gazon si l-au scos pe barbat in afara terenului. Meciul s-a terminat cu scorul de 2-0 in favoarea celor de la Avai.

Vezi aici video cu momentul.

WHAT ON EARTH! A Figueirense fan rushed to the Avai bench near the end of the game.

While a substitute player tackled him to the ground, Bruno Silva comes out of nowhere and kicks the fan in the head! ???? pic.twitter.com/XRCACGAwfR