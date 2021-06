"Voi da totul pentru Barca!" Prima declaratie a lui Depay dupa ce a semnat cu Barcelona! Ce a spus atacantul 

Memphis Depay este cel de-al patrulea transfer anuntat de oficialii catalani.

Atacantul neerlandez a fost anuntat de Barcelona sambata seara, iar acum a facut si primele declaratii. Clubul a realizat un clip in care Depay vorbeste despre transferul sau, vizibil entuziasmat sa poata sa imbrace tricoul blaugrana.

"Buna tuturor. Sunt Memphis. In sfarsit este oficial. Voi juca la Barcelona si sunt foarte emotionat. Este un vis devenit realitate sa joc la cel mai mare club din lume, care are cei mai tari fani. Sunt nerabdator sa joc in fata lor cu stadionul plin.

Fanii Barcelonei sunt extrem de speciali pentru modul in care traiesc fotbalul. Le place fotbalul si imi doresc sa joc in fata unui astfel de public.

Vreau sa le multumesc conducatorilor Barcelonei, presedintelui si staff-ului tehnic pentru ca au ajuns la un acord cu echipa mea. Sunt extrem de emotionat si mandru. Voi da totul pentru club. Sunt pregatit. Visca Barca!", a spus Depay in clipul postat pe contul oficial al clubului.