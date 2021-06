"Asta se va intampla cand mi se termina contractul cu Barcelona!" Griezmann a vorbit despre viitorul sau! Ce a spus atacantul Frantei

Campionatul European se vede in direct pe PRO TV si VOYO!

Atacantul Frantei si-a stabilit planurile pentru viitor si stie sigur ce vrea sa faca dupa ce se desparte de Barcelona! Griezmann a vorbit pentru Le Figaro si a dezvaluit care este unul dintre visurile sale, acela de a participa la Jocurile Olimpice din 2024, care se vor desfasura in Paris.

Griezmann a spus ca odata ce isi incheie contractul cu Barcelona, si-a ales destinatia in care vrea sa isi incheie cariera.

"Contractul meu cu Barcelona se extinde pana in iunie 2024, iar dupa asta ma gandesc ca ar fi momentul potrivit sa merg in Statele Unite. Iubesc tara, cultura, dar si NBA-ul, iar dorinta de a descoperi toate aceste lucruri ma incanta, insa am si o familie, care ar trebui sa se mute", a spus atacantul, citat de Mundo Deportivo.