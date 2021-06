"Vreau sa joc pentru Koeman!" Reactia lui Depay cand a fost intrebat despre transferul la Barcelona. Ce a spus atacantul 

Memphis Depay este urmatoarea achizitie a Barcelonei.

Catalanii au anuntat deja transferurile lui Eric Garcia si Sergio Aguero, iar urmatorul jucator cu care au ajuns la intelegere ar fi Memphis Depay, unul dintre obiectivele lui Ronald Koeman din sezonul trecut.

Atacantul olandez a vorbit despre posibilitatea de a juca pe Camp Nou si a lasat de inteles ca in scurt timp vor aparea si vesti legate de transferul sau.

"Toata lumea stie ca am fost asociat cu un transfer la Barcelona de ceva timp, vreau sa joc pentru Ronald Koeman. Aveti rabdare si vor veni si vestile. Toata lumea stie ca exista discutii si cred ca vom avea in curand informatii in acest sens.

Trebuie sa asteptam, insa as indrazni sa spun ca in curand vom avea informatii clare", a spus atacantul conform Mundo Deportivo.

Contractul lui Depay cu Lyon expira la finalul lunii iunie.