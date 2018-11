VIDEO SCANDALOS | Cum au incercat fanii sa introduca torte si fumigene in stadion inainte de River - Boca! S-au folosit de copii

Autocarul celor de la Boca a fost atacat cu pietre, iar jucatorii au avut de suferit atat din cauza fanilor, cat si din pricina gazelor lacrimogene imprastiate de fortele de ordine.

Meciul se va disputa in aceasta seara, cel mai probabil la ora 22:00, si se ia in calcul ca derby-ul sa se joace fara spectatori.

Un video surprins aseara, inaintea meciului, demonstreaza ca decizia ca meciul sa se joace fara spectatori ar putea fi una cat se poate de inspirata.

River Plate casually strapping flares to a little girl in order to sneak them into El Monumental stadium ahead of #CopaLibertadores final 2nd leg tonight #River #Bocapic.twitter.com/quAQrdlSwZ