VIDEO | Fault CRIMINAL in prima liga din Brazilia! Portarul a avut o intrare ca in filmele cu Van Damme si a vrut sa isi rupa adversarul

Gremio a invins-o pe Internacional cu 2-0 in derby-ul incendiar al Braziliei, numit "Grenal". Geromel a deschis scorul in minutul 34, iar Romulo a inchis tabela in minutul 78.

Faza meciului s-a petrecut in minutul 51, cand portarul celor de la Internacional, Marcelo Lomba a avut o reactie incredibila si a vrut sa isi rupa un adversar.

Portarul nu a avut absolut nicio treaba cu mingea si a ochit genuchiul adversarului pe care l-a atacat ca in filme. Este cunoscuta rivalitatea dintre cele doua cluburi, insa o asemenea intrare nu isi are locul pe terenul de fotbal.

Portarul a primit direct cartonasul rosu si spre surprinderea tuturor, portarul s-a declarat nemultumit de decizia arbitrului.

Cu aceasta victorie, Gremio a urcat pe locul 5 in prima liga din Brazilia.

I know derby matches can elicit strong challenges but Internacional goalkeeper Marcelo Lomba really took it to another level in the "Grenal" derby vs Gremio on Sunday. Unsurprisingly, he was sent off, with Gremio going on to win 2-0.pic.twitter.com/xXDrzXhvNL