Neymar a aflat verdictul medicilor! Cat va lipsi de pe teren starul brazilian: revine la un meci de gala din UEFA Champions League

Neymar are din nou probleme.

Abia revenit dupa o accidentare, Neymar s-a rupt din nou. Starul brazilian a rezistat doar 12 minute pe teren in amicalul Braziliei cu Nigeria, iar acum a aflat verdictul medicilor.



Neymar a suferit o ruptura musculara la bicepsul femural si va lipsi o luna de pe teren. Potrivit presei franceze, Neymar va reveni pe teren pe 26 noiembrie, la derby-ul cu Real Madrid din UEFA Champions League.



Neymar revenise in urma cu o luna, perioada in care a marcat de patru ori in cinci meciuri pentru PSG.