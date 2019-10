Golul pe sub zid, inventat de Ronaldinho, a fost dus la perfectiune de un alt brazilian.

Brazilianul Douglas joaca in Japonia si a facut scenariul pentru reusita anului. Doi colegi s-au asezat in genunchi in fata zidului si i-au pacalit pe adversari. Brazilianul de 31 de ani a marcat ca Ronaldinho. Reusita lui n-a fost de ajuns. A pierdut cu 2-1.