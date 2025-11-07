OFICIAL Vi-l amintiți pe Ante Puljic? Unde joacă astăzi fostul căpitan de la Dinamo, la 38 de ani

Vi-l amintiți pe Ante Puljic? Unde joacă astăzi fostul căpitan de la Dinamo, la 38 de ani
Ante Puljic, unul dintre fundașii emblematici ai lui Dinamo în anii grei ai clubului, a ajuns la finalul carierei. 

Ante PuljicNK Rugvica Sava 1976Dinamo
La 38 de ani, fostul căpitan al „câinilor” evoluează astăzi în ligile inferioare din Croația, la NK Rugvica Sava 1976, o echipă de amatori din zona Zagrebului.

Puljic a semnat în această vară cu Rugvica Sava 1976, formație care evoluează în liga a 5-a croată, echivalentul „județenelor” din România.

A ales să joace aproape de casă, după ani întregi petrecuți prin țări precum Israel, Belgia, Rusia sau chiar Arabia Saudită.

Ante Puljic a fost căpitan la Dinamo

Ante Puljic a fost căpitan în cea mai complicată perioadă a clubului, între 2019 și 2021, când Dinamo se lupta la retrogradare și trecea prin colaps financiar.

Cariera croatului a fost una lungă și cosmopolită. Pe lângă Dinamo, a jucat pentru Zadar, Lokomotiva, Gent, Tom Tomsk, Al-Faisaly și Bnei Sakhnin, iar în Rusia a avut chiar una dintre cele mai bune perioade ca randament.

În vitrina sa regăsim patru trofee, trei dintre acestea câștigate în Croația:

  • 1x campion al Belgiei cu KAA Gent (14/15)
  • 2x campion al Croației cu Dinamo Zagreb (11/12 și 12/13)
  • 1x Cupă a Croației (Dinamo Zagreb, 11/12)

Potrivit Transfermarkt, croatul a strâns 91 de meciuri pentru Dinamo, a înscris patru goluri și a livrat o pasă decisivă. Cele mai bune cifre din carieră le-a înregistrat în Rusia, când avea să înscrie șapte goluri și să livreze o pasă decisivă pentru Tom Tomsk în doar 46 de meciuri.

Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO
Fundașul cu cetățenie română de la Maccabi a fost convocat la naționala Israelului
Fanii Craiovei exultă după victoria de la Viena, dar fac praf și doi jucători: ”Mâini moarte / El e chiar penibil”
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet
Marele absent de la naționala României. Pe cine a lăsat Mircea Lucescu acasă
Fiul Cristinei Pîrv joacă fotbal și a semnat în Brazilia!
Black Friday aduce reduceri spectaculoase pe VOYO: divertisment nelimitat la jumătate de preț
Un singur debutant convocat la națională de selecționerul Mircea Lucescu! Așteaptă de ani de zile primul meci
Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: ”Cum să faci așa ceva?”

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la rând pentru roș-albaștri în Europa League

Plătește Târnovanu pentru eliminarea cu Basel? Răspunsul lui Becali și transferul anunțat: "Trebuie să luăm!"

Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: ”Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!”

L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat în timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o „remontada” de senzație! Nota primită de român



Marele absent de la naționala României. Pe cine a lăsat Mircea Lucescu acasă
Italienii îl iubesc pe Chivu! Postarea lui Inter care spune tot despre antrenorul român
Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Un singur debutant convocat la națională de selecționerul Mircea Lucescu! Așteaptă de ani de zile primul meci
L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat în timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final
Ce debut pentru Dumitru Cardoso! A marcat o ”dublă” pentru noua sa echipă în primul meci oficial
Cu ce echipă a semnat Dumitru Cardoso după experiența nereușită de la UTA Arad
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

protv Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. ”Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată”

stirileprotv VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului

stirileprotv Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”

