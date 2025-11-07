La 38 de ani, fostul căpitan al „câinilor” evoluează astăzi în ligile inferioare din Croația, la NK Rugvica Sava 1976, o echipă de amatori din zona Zagrebului.
Puljic a semnat în această vară cu Rugvica Sava 1976, formație care evoluează în liga a 5-a croată, echivalentul „județenelor” din România.
A ales să joace aproape de casă, după ani întregi petrecuți prin țări precum Israel, Belgia, Rusia sau chiar Arabia Saudită.
Ante Puljic a fost căpitan la Dinamo
Ante Puljic a fost căpitan în cea mai complicată perioadă a clubului, între 2019 și 2021, când Dinamo se lupta la retrogradare și trecea prin colaps financiar.
Cariera croatului a fost una lungă și cosmopolită. Pe lângă Dinamo, a jucat pentru Zadar, Lokomotiva, Gent, Tom Tomsk, Al-Faisaly și Bnei Sakhnin, iar în Rusia a avut chiar una dintre cele mai bune perioade ca randament.
În vitrina sa regăsim patru trofee, trei dintre acestea câștigate în Croația:
- 1x campion al Belgiei cu KAA Gent (14/15)
- 2x campion al Croației cu Dinamo Zagreb (11/12 și 12/13)
- 1x Cupă a Croației (Dinamo Zagreb, 11/12)
Potrivit Transfermarkt, croatul a strâns 91 de meciuri pentru Dinamo, a înscris patru goluri și a livrat o pasă decisivă. Cele mai bune cifre din carieră le-a înregistrat în Rusia, când avea să înscrie șapte goluri și să livreze o pasă decisivă pentru Tom Tomsk în doar 46 de meciuri.