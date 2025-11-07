La 38 de ani, fostul căpitan al „câinilor” evoluează astăzi în ligile inferioare din Croația, la NK Rugvica Sava 1976, o echipă de amatori din zona Zagrebului.

Puljic a semnat în această vară cu Rugvica Sava 1976, formație care evoluează în liga a 5-a croată, echivalentul „județenelor” din România.

A ales să joace aproape de casă, după ani întregi petrecuți prin țări precum Israel, Belgia, Rusia sau chiar Arabia Saudită.

Ante Puljic a fost căpitan la Dinamo

Ante Puljic a fost căpitan în cea mai complicată perioadă a clubului, între 2019 și 2021, când Dinamo se lupta la retrogradare și trecea prin colaps financiar.

