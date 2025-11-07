Oltenii i-au învins pe austrieci pe ”Allianz” la Viena în etapa #3 din Conference League grație reușitei lui Oleksandr Romanchuk din minutul 37 al confruntării.



Universitatea Craiova a înregistrat toate cele trei puncte în meciul cu Rapid Viena fără Mirel Rădoi pe bancă. El a fost eliminat în minutul 20 după ce a primit al doilea ”galben”.



Fanii Craiovei exultă după victoria de la Viena, dar fac praf și doi jucători de la Craiova: ”Mâini moarte / El e chiar penibil”



La pauza meciului, fanii Universității Craiova i-au pus la colț pe Alex Cicâldău și pe Assad Al Hamlawi: ”Avem câteva mâini moarte, clasicii Cicâldău și Al Hamlawi, ultimul fiind chiar penibil”, a scris ”Uniți pentru Știința” pe Facebook.



Pagina suporterilor a jubilat însă la final de meci și au descris victoria drept o ”noapte de vis”.



”Știința învinge la Viena cu 1-0 după un meci în care i-a fost superioară echipei care are o valoare de piață dublă față de a noastră. Felicitări! Noapte de vis!”, a mai scris ”Uniți pentru Știința”.



Oltenii sunt pe locul 20 în clasamentul Conference League după primele trei etape.



Pentru formația dirijată de Mirel Rădoi urmează meciul cu UTA de pe ”Ion Oblemenco”, de duminică seară, de la ora 17:30. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

