În luna noiembrie, naționala Israelului va disputa mai întâi un amical cu Lituania, apoi jocul oficial cu Republica Moldova din cadrul grupei de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Pentru această acțiune, a fost convocat și fundașul cu cetățenie română de la Maccabi Tel Aviv, Denny Gropper, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro.

Gropper, fundaș stânga, a revenit în vară în campionatul din Israel, după ce în ultimii trei ani evoluase la Ludogoreț Razgrad, alături de care a câștigat nu mai puțin de nouă trofee: patru campionate (2022, 2023, 2024, 2025), două Cupe (2023, 2025) și trei Supercupe (2022, 2023, 2024) ale Bulgariei.

