OFICIAL Fundașul cu cetățenie română de la Maccabi a fost convocat la naționala Israelului

Fundașul cu cetățenie rom&acirc;nă de la Maccabi a fost convocat la naționala Israelului CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Israel joacă împotriva Moldovei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

TAGS:
Denny GropperIsraelMaccabi Tel AvivHapoel Tel Avivludogoret razgrad

În luna noiembrie, naționala Israelului va disputa mai întâi un amical cu Lituania, apoi jocul oficial cu Republica Moldova din cadrul grupei de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Pentru această acțiune, a fost convocat și fundașul cu cetățenie română de la Maccabi Tel Aviv, Denny Gropper, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro.

Gropper, fundaș stânga, a revenit în vară în campionatul din Israel, după ce în ultimii trei ani evoluase la Ludogoreț Razgrad, alături de care a câștigat nu mai puțin de nouă trofee: patru campionate (2022, 2023, 2024, 2025), două Cupe (2023, 2025) și trei Supercupe (2022, 2023, 2024) ale Bulgariei.

Gropper, care are un bunic din București și este nepotul celebrului Ronny Rosenthal, fostul atacant de la Liverpool din anii '90, a avut în vară trei oferte de la cluburi puternice din Israel, Beitar Ierusalim, Maccabi Tel Aviv și Maccabi Haifa.

În cele din urmă, fundașul stânga de 26 de ani a ales oferta lui Maccabi Tel Aviv, cu care a semnat un contract pe trei sezoane.

Anterior transferului la Ludogoreț, Gropper a jucat la o altă echipă din Tel Aviv, Hapoel.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO
Natalie, o studentă de 21 de ani, c&acirc;știgătoarea Miss Earth 2025. A &icirc;nvins 81 de participante din &icirc;ntreaga lume | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
Fanii Craiovei exultă după victoria de la Viena, dar fac praf și doi jucători: &rdquo;M&acirc;ini moarte / El e chiar penibil&rdquo;
Fanii Craiovei exultă după victoria de la Viena, dar fac praf și doi jucători: ”Mâini moarte / El e chiar penibil”
Aflată &icirc;n plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet
Alexandru Stoian la națională! Arma secretă de la FCSB pentru calificarea la turneul final
Alexandru Stoian la națională! Arma secretă de la FCSB pentru calificarea la turneul final
Veste bună pentru Chivu! Anunțul venit din Italia
Veste bună pentru Chivu! Anunțul venit din Italia
Cine au fost cei mai slabi doi jucători de la FCSB &icirc;n 1-3 cu FC Basel! Fotbalistul care a luat 3 &rdquo;curat&rdquo;
Cine au fost cei mai slabi doi jucători de la FCSB în 1-3 cu FC Basel! Fotbalistul care a luat 3 ”curat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: &rdquo;Cum să faci așa ceva?&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: ”Cum să faci așa ceva?”

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la r&acirc;nd pentru roș-albaștri &icirc;n Europa League

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la rând pentru roș-albaștri în Europa League

Plătește T&acirc;rnovanu pentru eliminarea cu Basel? Răspunsul lui Becali și transferul anunțat: Trebuie să luăm!

Plătește Târnovanu pentru eliminarea cu Basel? Răspunsul lui Becali și transferul anunțat: "Trebuie să luăm!"

Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: &rdquo;Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: ”Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!”

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o &bdquo;remontada&rdquo; de senzație! Nota primită de rom&acirc;n

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o „remontada” de senzație! Nota primită de român

L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat &icirc;n timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final

L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat în timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final



Recomandarile redactiei
Fanii Craiovei exultă după victoria de la Viena, dar fac praf și doi jucători: &rdquo;M&acirc;ini moarte / El e chiar penibil&rdquo;
Fanii Craiovei exultă după victoria de la Viena, dar fac praf și doi jucători: ”Mâini moarte / El e chiar penibil”
Alexandru Stoian la națională! Arma secretă de la FCSB pentru calificarea la turneul final
Alexandru Stoian la națională! Arma secretă de la FCSB pentru calificarea la turneul final
Veste bună pentru Chivu! Anunțul venit din Italia
Veste bună pentru Chivu! Anunțul venit din Italia
Aflată &icirc;n plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet
L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat &icirc;n timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final
L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat în timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final
Alte subiecte de interes
Fundașul st&acirc;nga rom&acirc;n cu 9 trofee c&acirc;știgate &icirc;n ultimii 3 ani la Ludogoreț Razgrad pleacă de la campioana Bulgariei!
Fundașul stânga român cu 9 trofee câștigate în ultimii 3 ani la Ludogoreț Razgrad pleacă de la campioana Bulgariei!
Naționala cu doi fotbaliști rom&acirc;ni &icirc;n lot care joacă &icirc;n Liga A din Liga Națiunilor &icirc;ntr-o grupă cu Franța, Italia și Belgia!
Naționala cu doi fotbaliști români în lot care joacă în Liga A din Liga Națiunilor într-o grupă cu Franța, Italia și Belgia!
Scandalos! Ce au făcut suporterii c&acirc;nd naționala Israelului și-a c&acirc;ntat imnul
Scandalos! Ce au făcut suporterii când naționala Israelului și-a cântat imnul
Elias Charalambous merge &icirc;n Israel! Anunțul făcut de conducerea FCSB-ului
Elias Charalambous merge în Israel! Anunțul făcut de conducerea FCSB-ului
FCSB poate da din nou peste Maccabi Tel Aviv! C&acirc;nd e tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League
FCSB poate da din nou peste Maccabi Tel Aviv! Când e tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League
Are FCSB echipă de Champions League? &Icirc;n momentul ăsta, nu
Are FCSB echipă de Champions League? În momentul ăsta, nu
CITESTE SI
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală &icirc;n care o femeie a fost aruncată &icirc;n aer de un cablu rupt

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. &rdquo;&Icirc;mi dădeau lacrimile de fiecare dată&rdquo;

protv Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. ”Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată”

VIDEO. Momentul &icirc;n care o fetiță de 11 ani &icirc;l confruntă pe Putin: &bdquo;Unchiul meu e trimis din nou la război&rdquo;. Reacția liderului

stirileprotv VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului

Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din Rom&acirc;nia: &bdquo;Am desfășurat o analiză a portofoliului&rdquo;

stirileprotv Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!