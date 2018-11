Barcelona si Man United se bat pentru "noul Ronaldo"! Cine este noua senzatie a fotbalului portughez

Greii Europei se intrec pentru semnarea pustiului care face senzatie la doar 15 ani.

Ronaldo Camara, mijlocasul care a debutat in nationala U17 a Portugaliei la doar 14 ani, atrage deja atentia marilor cluburi din Europa.

Ronaldo si-a inceput cariera la Sporting Lisabona, in 2012, unde a petrecut 3 ani, inainte sa se alature rivalei Benfica.

S-a remarcat in luna ianuarie, in cadrul unui turneu de juniori din Qatar, cu toate ca este cu doi ani mai mic fata de colegii lui.

Luna trecuta, Ronaldo a debutat in competitia UEFA U19 Youth League, intr-un meci Benfica - Ajax.

In vara, Chelsea si Manchester City au negociat transferul pustiului minune, fara succes. Portughezii de la Record scriu ca in acest moment Manchester United si Barcelona sunt in discutii avansate pentru mijlocasul de 15 ani.