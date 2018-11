Cum arata acum femeia care il acuza pe Ronaldo de VIOL. Si-a dat demisia de la job dupa ce a facut dezvaluirile. FOTO

Kathryn Mayorga, 34 de ani, l-a acuzat pe Cristiano Ronaldo de viol printr-un interviu acordat ziarului german Der Spiegel. Ea a dat publicitatii si intelegerea de la tribunal cu starul portughez, care i-ar fi cumparat tacerea cu 375.000 de euro. Desi incidentul s-ar fi petrecut in 2009, femeia spune ca recentele dezvaluiri din miscarea #metoo au impins-o sa faca publica intalnirea cu Ronaldo abia acum.

Mayorga si-a dat demisia de la locul de munca dupa ce a lansat acuzatiile la adresa lui Ronaldo. Era profesoara, insa a decis sa se ascunda de atentia publica dupa ce scandalul a luat amploare. Avocatii ei incearca acum sa combata la tribunal intelegerea facuta cu Ronaldo pentru a nu depune plangere impotriva jucatorului.

Presa americana a surprins-o recent pe Kathryn Mayorga alaturi de un barbat. Ea era imbracata in negru si cu ochelari la ochi si cu o palarie mare pe cap, in speranta ca va putea trece neobservata.

"Normal ca acest eveniment imi afecteaza viata", a spus recent Ronaldo intr-un interviu. El a negat vehement un viol si a spus ca totul este o inventie. Avocatii sai sustin ca Ronaldo a semnat intelegerea, insa doar pentru ca acuzatiile femeii sa nu ajunga in ochii presei si sa-i strice imaginea.

Daca va fi gasit vinovat, Ronaldo risca inchisoare pe viata in SUA pentru viol.

Cristiano Ronaldo's rape accuser Kathryn Mayorga, 34, seen for first time since going public with claims he assaulted her https://t.co/djMgWUUZKX pic.twitter.com/0s1RVCNQXa