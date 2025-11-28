Vestiarul a reacționat imediat după greșeala lui Araujo! Ce s-a întâmplat la antrenamentul Barcelonei

Vestiarul a reacționat imediat după greșeala lui Araujo! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la antrenamentul Barcelonei Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona a cedat în deplasarea de la Chelsea, scor 0-3, din faza ligii de Champions League.

TAGS:
la ligaBarcelonaAraujoChelseaChampions League
Din articol

Catalanii au suferit o nouă înfrângere în Champions League, scor 0-3, în care londonezii au deschis scorul prin Jules Kounde în minutul 27, când francezul a înscris în proprie poartă.

Catalanii au mai primit o lovitură în prima repriză, după ce Ronald Araujo a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 44.

Formația lui Enzo Maresca a punctat de încă două ori în a doua parte prin Etevao și Delap și a stabilit scorul final al partidei de pe Stamford Bridge.

Cum a reacționat vestiarul Barcelonei după gafa lui Araujo

Momentul decisiv al meciului a fost eliminarea fundașului uruguayan la 1-0 pentru Chelsea. Din acel moment misiunea Barcelonei a devenit aproape imposibilă.

Cu toate că Araujo a fost criticat din mai multe părți după partida din Champions League, Mundo Deportivo a dezvăluit că vestiarul lui FC Barcelona i-a luat apărarea fundașului central, lucru pe care l-a făcut și Hansi Flick.

„Este convins că trebuie să demonstreze că este pregătit să se recupereze și să revină la nivelul pe care l-a arătat deja în acest sezon împotriva lui Newcastle și Oviedo.

Nu există nicio îndoială că a făcut o greșeală, dar nu există nicio îndoială că a fost fundașul central ideal pentru un astfel de meci. Datorită puterii, fizicului și abilității sale aeriene... Și va fi în continuare alegerea ideală dacă vom mai înfrunta echipe ca aceasta.

Este un profil pe care Barca nu îl are și trebuie să-l recuperăm, pentru că vom avea nevoie de el în multe momente.”, a spus o sursă apropiată Barcelonei, conform Mundo Deportivo.

Aceeași sursă confirmă faptul că Araujo este conștient de gravitatea greșelii pe care a făcut-o și și-a asumat vina.

În urma acestei înfrângeri, Barcelona a coborât pe locul 15 în clasamentul din Champions League și are șapte puncte după cinci meciuri jucate.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Români, între care un copil, ținuți în sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul a fost condamnat | VIDEO
Rom&acirc;ni, &icirc;ntre care un copil, ținuți &icirc;n sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul a fost condamnat | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
A scris istorie la Dinamo și vrea la FCSB: &bdquo;S-a dus Figo de la Barcelona la Real Madrid, mai e o problemă?&rdquo;
A scris istorie la Dinamo și vrea la FCSB: „S-a dus Figo de la Barcelona la Real Madrid, mai e o problemă?”
&Icirc;ncă o veste proastă pentru Barcelona! S-a accidentat după dezastrul cu Chelsea
Încă o veste proastă pentru Barcelona! S-a accidentat după dezastrul cu Chelsea
Jucătorul făcut praf după Chelsea - Barcelona 3-0: &rdquo;Nici la Slatina nu ar juca&rdquo;
Jucătorul făcut praf după Chelsea - Barcelona 3-0: ”Nici la Slatina nu ar juca”
ULTIMELE STIRI
Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Liderul se poate revanșa față de fani
Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Liderul se poate revanșa față de fani
El a fost cel mai slab jucător al lui FCSB &icirc;n 0-1 cu Steaua Roșie! ZERO driblinguri reușite și 17 mingi pierdute
El a fost cel mai slab jucător al lui FCSB în 0-1 cu Steaua Roșie! ZERO driblinguri reușite și 17 mingi pierdute
Scandal &icirc;n Europa League: și-a ironizat adversarul pentru aspectul fizic: Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi
Scandal în Europa League: și-a ironizat adversarul pentru aspectul fizic: "Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi"
Ce urmează pentru naționala Rom&acirc;niei după victoria minunată cu Croația de la Campionatul Mondial
Ce urmează pentru naționala României după victoria minunată cu Croația de la Campionatul Mondial
Novak Martinovic s-a lămurit după ce a văzut-o pe FCSB la Belgrad: &rdquo;Nimic bun&rdquo;
Novak Martinovic s-a lămurit după ce a văzut-o pe FCSB la Belgrad: ”Nimic bun”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: &bdquo;Poate nu merită&rdquo;

Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: „Poate nu merită”

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec &icirc;n Europa League: &rdquo;Adio, la revedere!&rdquo;

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec în Europa League: ”Adio, la revedere!”

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus &icirc;n ramă!

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus în ramă!

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;Băi, nu ești &icirc;n Rom&acirc;nia! Nu poți să faci așa ceva&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Băi, nu ești în România! Nu poți să faci așa ceva”

Italienii au reacționat după ce Chivu a &rdquo;explodat&rdquo; și a spus că a fumat trei țigări una după alta: &rdquo;Suntem siguri de un lucru&rdquo;

Italienii au reacționat după ce Chivu a ”explodat” și a spus că a fumat trei țigări una după alta: ”Suntem siguri de un lucru”

Gigi Becali s-a decis! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Charalambous și Pintilii: &rdquo;Așa ar fi normal și corect&rdquo;

Gigi Becali s-a decis! Ce se întâmplă cu Charalambous și Pintilii: ”Așa ar fi normal și corect”



Recomandarile redactiei
El a fost cel mai slab jucător al lui FCSB &icirc;n 0-1 cu Steaua Roșie! ZERO driblinguri reușite și 17 mingi pierdute
El a fost cel mai slab jucător al lui FCSB în 0-1 cu Steaua Roșie! ZERO driblinguri reușite și 17 mingi pierdute
Scandal &icirc;n Europa League: și-a ironizat adversarul pentru aspectul fizic: Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi
Scandal în Europa League: și-a ironizat adversarul pentru aspectul fizic: "Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi"
Novak Martinovic s-a lămurit după ce a văzut-o pe FCSB la Belgrad: &rdquo;Nimic bun&rdquo;
Novak Martinovic s-a lămurit după ce a văzut-o pe FCSB la Belgrad: ”Nimic bun”
Ruptură &icirc;ntre Chivu și Lautaro? Gazzetta dello Sport dezvăluie culisele de la Inter
Ruptură între Chivu și Lautaro? Gazzetta dello Sport dezvăluie culisele de la Inter
Ce urmează pentru naționala Rom&acirc;niei după victoria minunată cu Croația de la Campionatul Mondial
Ce urmează pentru naționala României după victoria minunată cu Croația de la Campionatul Mondial
Alte subiecte de interes
Copilul venit &icirc;n Europa pe o barcă de refugiați a debutat &icirc;n La Liga! L-a găsit un taximetrist: &bdquo;Destinul meu e aici!&rdquo;
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Barcelona l-a v&acirc;ndut pe Araujo! Fundașul a ajuns &icirc;n Premier League
Barcelona l-a vândut pe Araujo! Fundașul a ajuns în Premier League
E gata! C&acirc;nd va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
CITESTE SI
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

stirileprotv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea &icirc;n vară: &bdquo;Cu siguranță nu voi candida la primărie&rdquo;

stirileprotv Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!