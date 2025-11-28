Vestiarul a reacționat imediat după greșeala lui Araujo! Ce s-a întâmplat la antrenamentul Barcelonei

Catalanii au suferit o nouă înfrângere în Champions League, scor 0-3, în care londonezii au deschis scorul prin Jules Kounde în minutul 27, când francezul a înscris în proprie poartă.

Catalanii au mai primit o lovitură în prima repriză, după ce Ronald Araujo a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 44.

Formația lui Enzo Maresca a punctat de încă două ori în a doua parte prin Etevao și Delap și a stabilit scorul final al partidei de pe Stamford Bridge.

Cum a reacționat vestiarul Barcelonei după gafa lui Araujo

Momentul decisiv al meciului a fost eliminarea fundașului uruguayan la 1-0 pentru Chelsea. Din acel moment misiunea Barcelonei a devenit aproape imposibilă.

Cu toate că Araujo a fost criticat din mai multe părți după partida din Champions League, Mundo Deportivo a dezvăluit că vestiarul lui FC Barcelona i-a luat apărarea fundașului central, lucru pe care l-a făcut și Hansi Flick.

