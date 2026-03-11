Vestea primită de Alphonso Davies după ce a ieșit în lacrimi de pe teren

Vestea primită de Alphonso Davies după ce a ieșit în lacrimi de pe teren
Alphonso Davies are din nou probleme, după ce a revenit din accidentare.

Bayern Munchen a zdrobit-o pe Atalanta cu 6-1 în meciul tur din „optimile” Champions League.

Cu toate că bavarezii au câștigat clar, Alphonso Davies a încheiat în lacrimi partida jucată la Bergamo.

Alphonso Davies, OUT din nou! Canadianul va rata următoarele meciuri

Davies a revenit pe teren în meciul cu Atalanta, după ce suferise o accidentare musculară. Intrat la pauză, fundașul stânga nu a rezista mai mult de 26 de minute, iar Kompany a fost nevoit să îl schimbe cu Bischof în minutul 71.

În cursul zilei de miercuri, Bayern a confirmat că fotbalistul canadian a suferit o întindere musculară la partea din spate a coapsei drepte, accidentare care îl va ține pe Davies departe de teren pentru două sau chiar trei săptămâni.

Motivul pentru care Alphonso Davies a lăcrimat în momentul schimbării este legat de perioada lungă de absență din acest sezon.

Lateralul lui Bayern are doar 13 partide jucate în tricoul echipei germane în această stagiune din cauza rupturii de ligamente pe care a suferit-o în luna martie a anului trecut.

50 de milioane de euro este cota lui Alphonso Davies, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

