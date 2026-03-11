Vestea primită de Alphonso Davies după ce a ieșit în lacrimi de pe teren

Bayern Munchen a zdrobit-o pe Atalanta cu 6-1 în meciul tur din „optimile” Champions League.

Cu toate că bavarezii au câștigat clar, Alphonso Davies a încheiat în lacrimi partida jucată la Bergamo.

Alphonso Davies, OUT din nou! Canadianul va rata următoarele meciuri

Davies a revenit pe teren în meciul cu Atalanta, după ce suferise o accidentare musculară. Intrat la pauză, fundașul stânga nu a rezista mai mult de 26 de minute, iar Kompany a fost nevoit să îl schimbe cu Bischof în minutul 71.

În cursul zilei de miercuri, Bayern a confirmat că fotbalistul canadian a suferit o întindere musculară la partea din spate a coapsei drepte, accidentare care îl va ține pe Davies departe de teren pentru două sau chiar trei săptămâni.