Avertisment din interiorul naționalei înainte de ultimul Mondial al lui Cristiano Ronaldo: „Corpul nu este etern”

Avertisment din interiorul naționalei înainte de ultimul Mondial al lui Cristiano Ronaldo: „Corpul nu este etern” CM 2026
SPORT.RO
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Carlos Godinho, fost director al naționalei Portugaliei, speră ca starul lusitan să se retragă cu singurul trofeu care îi lipsește, Cupa Mondială.

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La 41 de ani, Cristiano Ronaldo se pregătește pentru a șasea sa prezență la un Campionat Mondial. Turneul final din 2026, organizat de Statele Unite, Canada și Mexic, este văzut de apropiații selecționatei lusitane drept ultima șansă a atacantului de la Al-Nassr de a-și trece în palmares competiția supremă.

„Să sperăm că va fi în poziția de a se retrage - nu știu când, dar corpul nu este etern - cu un titlu de o asemenea magnitudine. Dar nu va fi ușor pentru Portugalia și pentru alte echipe europene. Jucându-se în trei țări, cu fotbaliști care au multe meciuri la activ, cei prezenți trebuie să știe cum să gestioneze aceste dificultăți, accentuate de faptul că turneul este foarte departe”, a spus Godinho, într-un interviu pentru agenția Lusa.

Provocarea nord-americană pentru echipele europene

Potrivit fostului oficial al Federației Portugheze de Fotbal (FPF), formatul extins și distanțele uriașe vor reprezenta o provocare uriașă pentru formațiile din Europa. Jucătorii vor sosi după sezoane extenuante la echipele de club.

„Cupa Mondială va fi dificilă din cauza oboselii pe care o vor aduce jucătorii. Schimbarea de continent este un dezavantaj. Echipele cele mai puternice au fotbaliști în competițiile majore de club și ajung acolo epuizați, fapt accentuat de călătoriile lungi, schimbările de program și climă, toate influențând performanța. Este nevoie de o pregătire atentă. Este mult mai greu să joci în Statele Unite decât în Germania”, a adăugat Godinho.

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Mentoriatul de la începutul carierei și drumul spre trofeu

Fostul director, cu o activitate de o jumătate de secol în cadrul FPF, a rememorat primii pași ai lui Ronaldo la echipa națională, în 2003. El a subliniat importanța liderilor de atunci, precum Luis Figo sau Rui Costa, în formarea mentalității de învingător a actualului căpitan.

„Nu a fost dificil să lucrăm cu Cristiano. Ronaldo a apărut la 18 ani jucând împotriva Kazahstanului, dar a avut un grup de jucători care l-au ajutat mult să înțeleagă dimensiunea locului în care se afla”, a transmis oficialul portughez.

Parcursul Portugaliei la turneul din 2026 începe pe 17 iunie, la Houston, cu un meci împotriva Republicii Democrate Congo, în Grupa K. Din grupă mai fac parte Uzbekistan și Columbia.

„Primul meci este mereu foarte important. Totul depinde de starea de spirit, oboseală și mentalitate, dar sunt convins că, având acești jucători și capacitatea noastră organizatorică, putem ajunge acolo. Totuși, a spune că vom câștiga este prematur”, a încheiat Godinho.

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