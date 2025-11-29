”Tricolorii” se vor duela, pe 26 martie, în deplasare cu Turcia, iar dacă vor reuși să treacă, vor juca finala barajului cu învingătoarea ”dublei” dintre Slovacia și Kosovo.



Kenan Yildiz poate prinde transferul carierei: Arsenal a intrat pe fir!



Turcii au un lot mult mai bine cotat, cu jucători la echipe precum Inter Milano, Juventus sau Real Madrid. Cel mai bine cotat fotbalist este Kenan Yildiz (20 de ani), atacantul lui Juventus, care ar putea fi protagonistul unui transfer spectaculos în această iarnă, chiar înainte de meciul cu naționala noastră.



Arsenal a intrat ”pe fir” și i-a contactat agentul internaționalului turc pentru a-l convinge să se transfere în Premier League, scriu italienii de la La Repubblica. Rămâne de văzut în ce condiții i-ar da drumul Juventus, având în vedere că acesta este evaluat de site-urile de specialitate la 75 de milioane de euro.

