”Tricolorii” se vor duela, pe 26 martie, în deplasare cu Turcia, iar dacă vor reuși să treacă, vor juca finala barajului cu învingătoarea ”dublei” dintre Slovacia și Kosovo.
Kenan Yildiz poate prinde transferul carierei: Arsenal a intrat pe fir!
Turcii au un lot mult mai bine cotat, cu jucători la echipe precum Inter Milano, Juventus sau Real Madrid. Cel mai bine cotat fotbalist este Kenan Yildiz (20 de ani), atacantul lui Juventus, care ar putea fi protagonistul unui transfer spectaculos în această iarnă, chiar înainte de meciul cu naționala noastră.
Arsenal a intrat ”pe fir” și i-a contactat agentul internaționalului turc pentru a-l convinge să se transfere în Premier League, scriu italienii de la La Repubblica. Rămâne de văzut în ce condiții i-ar da drumul Juventus, având în vedere că acesta este evaluat de site-urile de specialitate la 75 de milioane de euro.
Liderul din Premier League are, însă, o concurență serioasă pentru transferul lui Yildiz. Și rivala Chelsea este interesată de jucătorul turc născut în Germania.
Yildiz este un jucător transferat de Juventus încă din perioada junioratului, de la Bayern Munchen. La Torino a fost promovat la nivel de seniori, unde a bifat deja al patrulea sezon. În plus, turcul a primit și tricoul cu numărul zece.
Cu un lot estimat de Transfermarkt la 477 de milioane de euro, Turcia poate fi numită favorită la victorie, în duelul cu România, care dispune de un lot aproximat în jurul valorii totale de 85 de milioane de euro.
Top 5 cei mai scumpi fotbaliști din lotul Turciei:
- Kenan Yildiz (Juventus) - 75 de milioane de euro
- Arda Guler (Real Madrid) - 60 de milioane de euro
- Can Uzun (Eintracht Frankfurt) - 45 de milioane de euro
- Orkun Kocku (Beșiktaș) - 28 de milioane de euro
- Hakan Calhanoglu (Internazionale Milano) - 25 de milioane de euro