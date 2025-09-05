Campioana Mondială nu va mai juca acasă în preliminariile pentru Cupa Mondială și, cel mai probabil, după turneul final din vara următoare, Leo Messi, ajuns la 38 de ani, se va retrage de la prima reprezentativă.

Franco Mastantuono l-a enervat pe Lionel Messi

În ultimul meci disputat în fața suporterilor argentinieni, Messi a strălucit. Argentina s-a impus cu scorul de 3-0 în fața Venezuelei, iar Messi a reușit o dublă (minutele 39 și 80). Lautaro Martinez a marcat și el în minutul 76.

La meciul cu Venezuela, unul dintre starurile lui Real Madrid și-a îndeplinit visul de a împărți terenul cu Messi. Este vorba despre Franco Mastantuono, mijlocașul de 18 ani, care a fost titular cu Venezuela și a reușit să îl enerveze pe Messi prin egoismul de care a dat dovadă.

În timpul unei faze petrecute în careul venezuelenilor, Mastantuono a combinat cu Messi, dar a preferat să șuteze în loc să îi paseze înapoi legendarului fotbalist, moment în care multiplul câștigător al Balonului de Aur a explodat.

”A vrut să mă omoare, dar a înțeles. Mi-am cerut scuze pentru fază. A fost incredibil să joc cu el. Sincer, a fost visul vieții mele. Să fac asta pe terenul lui River Plate a fost incredibil. Am spus mereu asta, el a fost idolul meu încă de când eram copil. L-am urmărit toată cariera lui și să-l văd jucând așa cum o făcea”, a spus Mastantuono după meci.

