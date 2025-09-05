Messi a fost titular și a înscris golurile de 1-0 și 3-0: primul cu o scăriță după o pasă în fața porții de la Julian Alvarez, iar al doilea în urma unui assist de la Thiago Almada. Cealaltă reușită a jocului i-a aparținut lui Lautaro Martinez.

Deja calificată la Cupa Mondială de anul viitor, Argentina a transformat meciul cu Venezuela într-un moment cu totul special pentru Lionel Messi . Suporterii campioanei mondiale au mers pe Estadio Monumental din Buenos Aires pentru a vedea ultima reprezentație a legendarului fotbalist pe teren propriu .

Lionel Messi lasă de înțeles că va juca la CM 2026

Fotbalistul care a cucerit de 8 ori Balonul de Aur, însoțit la imn de cei trei fii ai săi, a fost vizibil emoționat și în mai multe rânduri aproape de lacrimi. La final, în uralele publicului, Messi a confirmat că a fost ultimul său meci oficial în Argentina, dar și că sunt șanse foarte mari să joace la Cupa Mondială de anul viitor.



"Mereu am visat să pot încheia într-o astfel de manieră. Am vrut să fiu alături de oamenii mei. Timp de multă vreme am simțit dragostea fanilor la Barcelona și încă o simt. Visul meu a fost să se întâmple asta și în Argentina, în țara mea, alături de oamenii mei.



Logic era să nu mai joc la Cupa Mondială, dar iată că sunt pe cale să o fac. Sunt nerăbdător, însă, așa cum am spus mereu, vreau să iau fiecare zi în parte, fiecare meci în parte. Cert e că azi a fost ultimul meci acasă pentru Argentina. De aici încolo, voi încerca să mă simt bine și să rămân sincer cu mine. Cât mă simt bine pe teren, voi savura aceste momente. Când nu mă voi mai simți bine, probabil nu voi mai juca", a spus Messi, pentru presa argentiniană, citat de RMC Sport.



Pentru Argentina urmează meciul din Ecuador, de miercuri dimineață, ultimul din preliminariile CM 2026. Lionel Messi a anunțat că nu va juca în această partidă, după ce selecționerul Scaloni a decis să îl odihnească.

