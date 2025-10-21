Cristiano Ronaldo Jr, fiul cel mare al vedetei Cristiano Ronaldo, a fost inclus luni în lotul Under-16 al naţionalei de fotbal al Portugaliei pentru un turneu care va avea loc în Turcia, scrie EFE.

Potrivit unui comunicat al Federaţiei Portugheze de Fotbal (FPF), Cristiano Jr, în vârstă de 15 ani, este unul dintre cei 22 de componenţi ai lotului U16 pentru Turneul Cupei Federaţiei, care va avea loc în perioada 30 octombrie - 4 noiembrie în oraşul turc Antalya.

Cristiano Ronaldo junior este "Cristianinho" și evoluează cu numărul 7 al tătălui



"Cristianinho", aşa cum este cunoscut în Portugalia, a debutat cu naţionala U15 a Portugaliei în luna mai, la Turneul "Vlatko Markovic" din Croaţia, unde a strălucit cu două goluri în victoria finală cu 3-2 asupra ţării gazdă.

În acea competiţie, el a purtat numărul 7, ca şi tatăl său, şi a jucat pe aripa stângă, aceeaşi poziţie pe care tatăl său a jucat-o la începutul carierei sale, scrie Agerpres.

Şi, la fel ca şi Cristiano Ronaldo, "Junior" joacă pentru Al-Nassr în Arabia Saudită şi a evoluat anterior în echipele de juniori ale lui Manchester United şi Juventus Torino.

