Pe urmele tatălui! Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la noua națională! Fotbal extern
Fiul lui Cristiano Ronaldo a reușit primul său gol la naționala U16 a Portugaliei.

Cristiano Ronaldo dos Santos (15 ani), fiul lui CR7, legitimat la grupele de juniori ale lui Al Nassr, a fost promovat recent la naționala U16 a Portugaliei și convocat pentru un turneu în Antalya.

Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la naționala U16 a Portugaliei

Sâmbătă, la meciul Portugalia - Țara Galilor 3-0, fiul lui Cristiano Ronaldo a fost cel care a deschis scorul în minutul 42. Lăsat singur cu portarul de un coechipier, "Cristianinho" a finalizat cu un șut din prima, cu piciorul drept.

A fost primul gol pentru fiul lui CR7 la naționala U16, după ce la partida precedentă, contra Turciei (2-0), a fost introdus pe final. Pentru Portugalia U16 urmează un duel cu Anglia, marți.

Ajuns la 40 de ani, seniorul Ronaldo a ajuns recent la 950 de goluri marcate în carieră și a recunoscut că vizează atingerea bornei de 1.000 de reușite.

În această lună, CR7 este așteptat la naționala Portugaliei pentru duelurile cu Irlanda și Armenia, care vor aduce probabil calificarea matematică la Cupa Mondială din 2026.

