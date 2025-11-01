Cristiano Ronaldo dos Santos (15 ani), fiul lui CR7, legitimat la grupele de juniori ale lui Al Nassr, a fost promovat recent la naționala U16 a Portugaliei și convocat pentru un turneu în Antalya.

Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la naționala U16 a Portugaliei



Sâmbătă, la meciul Portugalia - Țara Galilor 3-0, fiul lui Cristiano Ronaldo a fost cel care a deschis scorul în minutul 42. Lăsat singur cu portarul de un coechipier, "Cristianinho" a finalizat cu un șut din prima, cu piciorul drept.

