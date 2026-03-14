La conferința de presă, Mirel Rădoi a fost întrebat și despre situația lui Octavian Popescu, fotbalistul despre care Gigi Becali spunea la un moment dat că plănuiește să îl vândă pe 50 de milioane de euro.

Mirel Rădoi: ”Tavi Popescu trebuie să înțeleagă că fără muncă și disciplină va fi greu pentru oricine!”

După ce s-a confruntat cu o serie de accidentări, dar și cu o viață extrasportivă dezorganizată, Octavian Popescu și-a pierdut din strălucirea pe care o avea la începutul carierei, iar reporterii prezenți în sala de conferințe au fost curioși să știe dacă Mirel Rădoi crede că îl poate transforma pe jucător într-o forță în Superliga.

”Despre Tavi Popescu, s-a zis că e cel mai talentat jucător din fotbalul românesc. Acum trece printr-un moment foarte dificil, este o provocare să îl readuceți la nivelul la care a fost?”, a fost întrebarea primită de Mirel Rădoi la conferință de presă.

Rădoi a transmis că Octavian Popescu trebuie să înțeleagă faptul că un fotbalist nu are nevoie doar de talent pentru a reuși, ci și de muncă și disciplină.

”Din punctul meu de vedere a fost o provocare să vin aici pentru toți jucătorii. Foarte mulți dintre ei au lucrat cu mine la echipa națională de tineret sau la echipa mare. Pentru mine a fost greu să accept că acei jucători nu mai au valoare, că această echipă poate să nu mai aibă jucători la echipa națională. A fost o provocare pentru mine să încerc să ajut toți jucătorii.

Revenind la Tavi, și el e conștient de valoarea lui, dar trebuie să înțeleagă faptul că indiferent de valoarea noastră, dacă nu va fi dublată de muncă și disciplină, va fi greu pentru oricine, nu doar pentru Tavi Popescu. Eu sper ca mesajele pe care noi le-am avut legate de ei să funcționeze și să meargă în continuare cum au mers în aceste zile la nivel de implicare, de determinare. Cred că din punctul ăsta de vedere nu vom mai avea mari probleme dacă ei vor continua să se antreneze și să facă ceea ce am lucrat în aceste zile”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.