

Alex Toth (20 de ani), mijlocașul celor de la Ferencvaros, este văzut drept ”noul Szoboszlai” în presa maghiară. Evoluțiile sale din ultima perioadă l-au adus în atenția unor cluburi de top, printre care și Juventus.

O nouă lovitură pentru fotbalul maghiar: Alex Toth, foarte aproape de Juventus



Torinezii sunt aproape de a-și asigura serviciile internaționalului maghiar, care are deja nouă selecții la noua reprezentativă, scrie publicația Nemzetisport. Rămâne de văzut dacă cele două părți vor ajunge, totuși, la un acord în privința sumei de transfer.



Sursa citată scrie că suma cerută de Ferencvaros poate ajunge la 15 milioane de euro, cu tot cu bonusuri, și ar putea reprezenta o adevărată lovitură pentru fotbalul maghiar, în condițiile în care aceștia mai au doi fotbaliști la Liverpool: Milos Kerkez și Dominik Szoboszlai.



La 20 de ani, Toth este titular incontestabil la Ferencvaros. A bifat, până acum, 18 apariții pentru echipa sa de club, pentru care a marcat de două ori în toate competițiile și a reușit alte cinci assist-uri.



Ungaria, eliminată în minutul 90+6 din drumul spre Mondial



Ungaria a fost la un pas de barajul pentru Campionatul Mondial din 2026, dar visul maghiarilor a fost spulberat în minutul 90+6 al meciului cu Irlanda.



Maghiarii au condus de două ori pe teren propriu, dar au fost învinși cu 3-2. Cele trei goluri ale oaspeților au fost marcate de atacantul Troy Parrott (23 de ani). Acesta a egalat în minutul 80, iar în minutul 90+6 a deviat decisiv mingea în plasa adversă. Golurile Ungariei au fost marcate de Daniel Lukacs (3') și Barnabas Varga (37').

