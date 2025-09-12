Oriol Romeu s-a despărțit în această vară de Barcelona, după un sezon în care a evoluat sub formă de împrumut la Girona.

Oriol Romeu ar putea fi coleg cu Marius Ștefănescu

Rămas liber de contract, Romeu ar putea ajunge în fotbalul turc. Se pare că fostul star al catalanilor a fost contactat de clubul Konyaspor, conform jurnalistului Resat Can Ozbudak.

La Konyaspor este legitimat și Marius Ștefănescu, jucătorul plecat de la FCSB în această vară, după ce a intrat în dizgrația lui Gigi Becali.

Oriol Romeu nu s-a decis încă în legătură cu viitorul său, însă, Mundo Deportivo susține că oferta de la Konyaspor este una dintre cele mai interesante pentru mijlocașul de 33 de ani.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Oriol Romeu, conform Transfermarkt.

Oriol Romeu a început fotbalul la Espanyol, dar a trecut mai apoi la La Masia. În 2011, Chelsea l-a cumpărat pentru 4,6 milioane de euro, iar după doi ani, aa fost împrumutat la Valencia. La Barcelona, Romeu a revenit în 2023, atunci când catalanii aveau nevoie de întăriri la mijlocul terenului.