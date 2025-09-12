Adrian Mititelu nu se predă! Ce se întâmplă cu echipa după ce a fost exclusă de FRF: anunțul clubului

Adrian Mititelu nu se predă! Ce se întâmplă cu echipa după ce a fost exclusă de FRF: anunțul clubului
Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, continuă lupta cu FRF!

Deși Federația Română de Fotbal a anunțat excluderea echipei din toate competițiile, FCU Craiova, clubul patronat de Adrian Mititelu, a oferit un răspuns tranșant și a transmis că nu pune lacătul pe ușă. Oltenii au comunicat oficial că activitatea sportivă va continua, într-o mișcare de sfidare la adresa deciziei de la București.

Măsura vine la scurt timp după ce FRF a publicat decizia Comisiei de Disciplină: „dispune excluderea din toate competițiile în curs și retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA”, din cauza datoriilor neplătite.

Antrenamentele continuă, unii jucători sunt liberi să plece

Printr-o informare postată pe rețelele de socializare, conducerea din Bănie a clarificat situația lotului și a arătat că se merge mai departe, în așteptarea judecății din instanțele civile.

„Activitatea echipei continuă la nivel de antrenamente și activități specifice perioadei de pregătire cu întreg lotul aflat la dispoziția antrenorului, mai puțin jucătorii care se aflau în lot, dar care nu erau legitimați și cărora li s-a permis sa meargă să își caute alte echipe”, a anunțat clubul oltean.

Patronul Adrian Mititelu a reacționat și el furibund, contestând legalitatea deciziei. „E o decizie care nu are nicio valoare juridică. E o decizie dată de niște impostori. O vom ataca în instanță. Instanța o va anula fără probleme. Este o chestiune de timp până când justiția își va face treabă, pentru că o grupare criminală a pus mâna pe federație”, a tunat omul de afaceri pentru ProSport.

Prăbușirea echipei lui Mititelu a început cu retrogradarea din Superliga în sezonul 2023-2024, a continuat cu o depunctare masivă de 94 de puncte în eșalonul inferior și a culminat acum cu această excludere din fotbalul românesc.

