Adrian Mititelu nu se predă! Ce se întâmplă cu echipa după ce a fost exclusă de FRF: anunțul clubului

Deși Federația Română de Fotbal a anunțat excluderea echipei din toate competițiile, FCU Craiova, clubul patronat de Adrian Mititelu, a oferit un răspuns tranșant și a transmis că nu pune lacătul pe ușă. Oltenii au comunicat oficial că activitatea sportivă va continua, într-o mișcare de sfidare la adresa deciziei de la București.



Măsura vine la scurt timp după ce FRF a publicat decizia Comisiei de Disciplină: „dispune excluderea din toate competițiile în curs și retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA”, din cauza datoriilor neplătite.



Antrenamentele continuă, unii jucători sunt liberi să plece

Printr-o informare postată pe rețelele de socializare, conducerea din Bănie a clarificat situația lotului și a arătat că se merge mai departe, în așteptarea judecății din instanțele civile.



„Activitatea echipei continuă la nivel de antrenamente și activități specifice perioadei de pregătire cu întreg lotul aflat la dispoziția antrenorului, mai puțin jucătorii care se aflau în lot, dar care nu erau legitimați și cărora li s-a permis sa meargă să își caute alte echipe”, a anunțat clubul oltean.

