Într-un interviu acordat pentru beIN United, căpitanul naționalei Franței a vorbit despre motivele care au stat în spatele plecării de la PSG la Real Madrid.

"Am petrecut șapte ani la PSG, a fost o onoare. Cred că poate nu am zis-o suficient, dar mereu am fost conștient de locul în care m-am aflat și de clubul care este PSG.

Am spus mereu că este unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Am plecat de aici doar pentru a merge la cel mai mare club din lume. Am spus mereu că este singura echipă pentru care aș pleca de la PSG.

Dacă nu aș fi putut merge la Real, aș fi rămas la PSG toată viața", a declarat atacantul.

Kylian Mbappe a refuzat 250 de milioane de euro

Publicația L'Equipe anunță că oficialii grupării din Ligue 1 ar fi fost dispuși să-i ofere o adevărată avere lui Kylian Mbappe dacă rămânea pe Parc des Princes.

Dacă și-ar fi activat opțiunea de prelungire a contractului până în vara lui 2025, francezul ar fi primit nu mai puțin de 250 de milioane de euro, 70 de milioane de euro salariu, plus diferite bonusuri și drepturi de imagine, de 180 de milioane.

Kylian Mbappe: „Desigur că i-aș strânge mâna!”



Deși ultimele luni au fost marcate de tensiuni, Kylian Mbappé asigură că relația sa cu președintele PSG, Nasser Al-Khelaïfi, nu este una conflictuală.

Într-un interviu acordat publicației Le Parisien, starul francez a fost clar: „Desigur că i-aș strânge mâna! Și nu, nu mi-aș scuipa în palmă înainte să fac asta (râde).”



Cu un viitor deja trasat către Real Madrid, Mbappe privește cu maturitate perioada petrecută la Paris și subliniază că nu vrea să păstreze doar amintirile neplăcute.



„Am jucat șapte ani la Paris și am trăit momente extraordinare acolo. Nu vreau să rămân doar cu părțile negative”, a spus francezul.



Întrebat despre posibilitatea unei confruntări între Real Madrid și PSG în Champions League, Mbappé a răspuns fără ezitare: „Desigur! Ar fi o provocare interesantă.”