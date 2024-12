Spaniolii au reacționat imediat după tragerea la sorți pentru EURO 2025 U21: ”Nu am reușit să evităm acest lucru!”

Totuși, aventura în capitala Franței s-a termiinat destul de brusc. După doar șase luni, PSG l-a împrumutat la Las Palmas. Au urmat apoi împrumuturi la formații precum Stoke City, Real Betis și Sporting Lisabona, iar în 2020, a rămas liber de contract.

La 4 ani după acel moment, Jese a vorbit despre experiența trăită la Paris Saint-Germain și a lansat niște acuzații grave la adresa președintelui Nasser Al Khelaifi, despre care a spus că ar fi avut o ”afinitate” pentru soția sa, Aurah Ruiz.

”Dacă voiam, puteam rămâne la Madrid, dar a apărut opțiunea de a merge la PSG. Nu primeam multe minute, așa că m-am gândit să merg la Paris să pot juca mai mult. Unai Emery era antrenor în acel moment, el a fost cel care m-a sunat. Madrid a făcut mai multe transferuri și, din dorința de a juca la EURO, m-am simțit obligat să accept această mutare. (...)

Am fost tratat foarte urât la PSG, lucru ce m-a făcut să înțeleg că Real Madrid este cel mai bun club din lume. Am debutat la PSG cu o pasă decisivă care a decis jocul, dar apoi am fost scos din joc timp de două luni din cauza apendicitei. În iarnă, mi s-a spus că trebuie să plec. I-am spus lui Unai Emery cât sunt de dezamăgit.

Președintele nici măcar nu a vrut să mă vadă. Nu știu dacă o plăcea pe soția mea mai mult decât pe mine. Nu mi-au oferit nicio explicație. Poți câștiga mulți bani, dar felul în care s-au purtat a fost dezamăgitor”, a declarat Jese Rodriguez pentru Mowlihawk.