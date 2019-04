Un fost luptator din UFC a murit dupa ce a fost calcat de un sofer Uber! Ce s-a intamplat inaintea tragediei

Incidentul a avut loc in Brazilia.

Fostul luptator din UFC si antrenor de jiu-jitsu, Rodrigo "Monstrul" De Lima, a murit in urma unui incident socant care a avut loc in Brazilia. Luptatorul de 28 de ani a fost calcat cu masina de un sofer Uber cu care se certase. Tragedia a avut loc in Belem.

De Lima, cel care a luptat in UFC in 2014 si 2015, era in Uber alaturi de niste prieteni cand a izbucnit un conflict cu soferul. Acestea le-a cerut insistent sa coboare din masina. Dupa ce au facut-o, soferul masinii l-a lovit pe De Lima si i-a provocat decesul! Soferul a fost identificat ca fiind Jefferson Roger Maciel.

O alta luptatoare, Paula Bittencourt, a fost martora la incident si a publicat o serie de clipuri pe retelele de socializare prin care a povestit totul: "Multi incearca sa justifice aceasta cruzime. Am fost prezenta si am vazut totul".