"Oameni, aveti mare grija! E o lume nebuna!" A chemat un Uber si a fost la un pas sa fie RAPITA! Ce a patit o vedeta

Kayla Braxton, cunoscuta pentru fanii wrestlingului din show-urile WWE-ului acolo unde este crainic, a trecut prin momente cumplite si a povestit pe internet ce s-a intamplat. Ea sustine ca a fost la un pas sa fie rapita de un impostor care pretindea ca este soferul Uber chemat de ea la aeroport!

Din fericire pentru ea, Kayla a sesizat pericolul si a reusite sa evite o drama: "Doamnelor, aveti mare grija la aeroport cand chemati un Uber sau Lyft (aplicatie similara in SUA). Exista persoane care pacalesc femeile si le fac sa creada ca sunt soferii chemati si apoi le rapesc!



Un tip tocmai a incercat sa faca acest lucru cu mine si am stiut din prima clipa ce se intampla. Aveti grija si luati toate masurile de precautie necesare. Este o lume nebuna" a scris Kayla pe contul ei oficial de Twitter.

Nu este cunoscut daca cel care a incercat sa o rapeasca pe Kayla Braxton a fost prins de autoritati si daca aceasta a sesizat politia cu privire la aceasta intamplare.

Ladies be careful at the airports when picking up Uber or Lyft. There’s people tricking woman into thinking they’re their ride and abducting them. A guy just tried it with me and I knew immediately what he was up to. Be aware and take all necessary precautions. It’s a scary world