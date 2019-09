Un fost jucator din Liga 1 i-a cucerit pe spanioli! "E formidabil!" Face echipa cu un galactic de la Real Madrid

Spaniolii sunt cuceriti de un jucator care a castigat Cupa Romaniei!

Karim Yoda i-a cucerit pe spanioli dupa debutul spectaculos la Racing Santander.

Yoda a fost jucator in Liga 1, la Astra Giurgiu si are pana acum un debut excelent de sezon in Liga a doua din Spania.

El a reusit sa marcheze de patru ori in primele sapte meciuri jucate pentru Racing Santander. "E formidabil, apare cand nu te astepti", au notat cei de la El Diario Alerta.

Karim Yoda e supranumit "golgheterul neasteptat al lui Racing".

La Racing Santander, fostul jucator al Astrei e coechipier cu fiul lui Zinedine Zidane, Luca Zidane, imprumutat de la Real Madrid.

In Romania, Karim Yoda a jucat in sezonul 2013-2014, in care a cucerit si Cupa Romaniei cu Astra.