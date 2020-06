Un fost campion argentinian a facut dezvaluiri SOCANTE: "Am fost rapit de extraterestri! Mi-au scos sufletul!"

Un fotbalist din Argentina si-a socat coechipierii dupa ce a intarziat la unul dintre antrenamente.

Guillermo Marino le-a povestit colegilor sai ca motivul pentru care a intarziat este faptul ca a fost rapit de extraterestri. Aceasta poveste a fost dezvaluita de Gustavo Lorenzetti, fostul sau coechipier de la Universidad de Chile, intr-un interviu pentru podcastul Serie B.

"Intr-o zi a intarziat la antrenament, explicand ca a fost rapit de extraterestri. Ne-a povestit tot ce s-a intamplat. Spunea ca se ratacise, apoi acestia l-au prins, i-au scos sufletul si l-au analizat. Cu toate acestea, el ne-a asigurat ca au avut grija de el de-a lungul intregii experiente. Guillermo era unul dintre jucatorii seriosi si credinciosi. Obisnuia sa citeasca multe carti", a povestit Lorenzetti.

Si antrenorul Jorge Sampaoli, care il pregatea pe vremea aceea pe Marino, a spus ca el era "genul de fotbalist interesat in emisiunile de pe Discovery Channel".

Mijlocasul Guillermo Marino, acum in varsta de 39 de ani, a castigat de-a lungul carierei 3 titluri in Chile, in perioada 2010-2013, cu Universidad de Chile, si cu 3 titluri in Argentina, alaturi de Newell's Old Boys si Boca Juniors. In plus, in perioada petrecuta la Buenos Aires (2005-2010), el si-a adjudecat si alte 4 trofee, printre care Copa Libertadores si Copa Sudamericana.