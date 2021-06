Motivul pentru care nu trebuie sa contactam extraterestrii. ”Hai, sa nu! Ar putea fi sfarsitul vietii pe Pamant”  

In aprilie 2020, Departamentul Apararii din SUA facea publice video-uri inregistrate cu camerele cu infrarosu de pe navele US Navy care documentau intalniri cu o varietate de ”fenomene aeriene neidentificate”.

Conform pilotilor, acestia au vazut obiecte zburatoare care se deplasau la viteze hipersonice si isi schimbau directia aproape instantaneu, capabile de manevre care nu exista inca pe Pamant. Mai apoi, guvernul a declarat ca nu exista dovezi clare ale activitatii extraterestre, dar ca incidentele raman de neexplicat.

Conform fizicianului Mark Buchanan, care semnează un articol in Washington Post, ”ar trebui sa fim recunoscatori pentru faptul ca nu avem deocamdata dovezi ale contactului cu civilizatii extraterestre. Incercarea de a comunica cu extraterestri ar putea fi extrem de periculoasa pentru noi. Trebuie sa ne gandim daca este intelept din partea noastra sa incercam sa-i contactam. Hai, sa nu! Ar putea fi sfarsitul vietii pe Pamant”.

Motivul? ”Extraterestri sunt probabil mult mai avasanți, din punct de vedere tehnologic decat noi, pentru un simplu motiv: Majoritatea stelelor din galaxia noastre sunt mai vechi decat Soarele. Daca civilizatiile exista pe aceste planete, inseamna ca sunt cu milioane de ani mai avansate decat noi. Multe dintre aceste au facut probabil pasi importanti pentru a explora si a coloniza galaxia”.

De ce nu am fost contactati pana acum? ”O posibilitate si mai alarmanta este ca civilizatiile extraterestre nu ne contacteaza pentru ca stiu ceva: ca a trimite semnale comporta un risc catastrofic. Istoria noastra pe Pamant ne-a dat multe exemple in sensul a ceea ce se poate intampla atunci cand civilizatii cu tehnologii inegale se intalnesc. In general, cei mai avansati ii distrug sau ii cuceresc pe ceilalti. O varianta cosmica a acestei realitati ar fi putut sa convinga extraterestri sa ramana departe de noi. Felul in care noi ne expunem ar putea fi invitatie sa fim vanati si devorati”, mai scrie omul de stiinta Mark Buchanan.

