ULUITOR | Un fotbalist din Turcia si-a omorat fiul care avea doar 5 ani! Motivul ingrozitor pentru care a facut asta! Anuntul care face inconjurul planetei

Un fotbalist din Turcia si-a omorat copilul in varsta de 5 ani.

Pe data de 23 apirilie. fotbalistul impreuna cu fiul sau au fost internati de urgenta la un spital local din Bursa cu simptome de tuse si febra ridicata. Medicii i-au carantinat pe amandoi intrucat simptomele erau specifice coronavirusului. Cateva ore mai tarziu, fotbalistul i-a chemat de urgenta pe medici spunand ca fiul sau are probleme respiratorii, insa eforturile acestora au fost zadarnice si copilul a fost declarat decedat.

Autoritatile au considerat cauzele mortii unele naturale, insa 11 zile mai tarziu, fotbalistul a facut o serie de dezvaluiri ulitoare, in care recunoaste ca si-a omorat propriul copil, potrivit Sabah.

"L-am presat cu o perna in timp ce statea pe spate. Timp de 15 minute am facut asta. Fiul meu se chinuia in tot acest timp. Dupa ce a incetat sa se miste am ridicat perna si am strigat la doctori, ca sa elimin suspiciunile. Nu l-am iubit niciodata pe fiul meu cel mic, nu stiu de ce s-a intamplat asta. Nu am nicio boala psihica, pur si simplu nu il placeam", a declarat fotbalistul.

