"Nu am trait niciodata asa ceva!" Sumudica a izbucnit in lacrimi la plecarea de pe aeroport! Antrenorul roman se intoarce in Turcia dupa mai bine de o luna petrecuta in Romania

Marius Sumudica se intoarce in Turcia pentru a relua antrenamentele cu Gaziantep.

Antrenorul roman Marius Sumudica a plecat astazi in Turcia dupa mai bine de o luna petrecuta in Romania. Acesta va reveni in Turcia pentru a relua antrenamenetele cu Gaziantep. Echipa din Turcia isi va relua antrenamentele pe 11 mai insa, Sumudica si membrii staff-ului sau vor sa in carantina intr-un camin studentesc pentru 14 zile.

"Sunt singurul antrenor strain care am plecat de acolo si la un moment dat trebuia sa ne intoarcem, avand in vedere ca ieri a fost o sedinta impreuna cu forurile competente acolo. Am inteles ca astazi vor spune in momentul in care se va da drumul la campionat, lumea trage sa se joace la mijlocul lunii iunie. Nu ne antrenam! 14 zile nu iesim de acolo, 14 zile stam in carantina. pentru mine va fi foarte greu sa stau 14 zile inchis intr-o camera. E sacrificiu mare, dar o iau ca pe o aventura. Asta mi-e munca, asta mi-e jobul, sunt si momente mai putin placute. 14 zile sa stai inchis undeva. Am inteles ca nu avem nici cablu TV, practic ne-au adus niste plasme. Eu nu sunt cu jocurile astea pe PlayStation.

N-am crezut in viata mea ca o sa trec prin asta. Deci nu am mai plans de mult. Azi e prima oara cand am plecat de acasa si am plans. N-am mai...ma obisnuisem, mai mult de o luna jumatate sa stau cu familia.

E o perioada dificila, dar nu am ce sa fac, trebuie sa ma duc la munca, mi-am cladit un nume acolo, nu vreau sa ii dau cu piciorul si mai am un an de contract", a declarat Marius Sumudica.