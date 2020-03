ULUITOR | "Aici nu poate exista vreun virus! Aici e ca in frigider!" Presedintele singurei tari in care se mai joaca fotbal lanseaza o serie de declaratii incredibile in plina pandemie! Ce a spus

Ce a spus presedintile singurei tari din Europa in care se joaca fotbal in plina pandemie.

Campionatul din Belarus este singurul campionat in care se mai joaca fotbal in aceasta perioada de pandemie a coronavirusului. Presedintile tarii, Alexandr Lukashenko, considera ca nu exista motive pentru a intra in panica si ignora ceea ce se intampla in celelalte tarii din Europa. Acesta este de parere ca s-a creat prea mare isterie cu acest virus si le-a recomandat cetatenilor sa faca sauna, sa bea vodca si sa mearga la munca.

Presedintele Belarusului a fost prezent la un meci de hochei la Minsk si a declarat de ce nu se teme de pandemia coronavirusului.

"Aici nu poate exista vreun virus, aici e ca in frigider. Sportul, si in special hocheiul pe gheata, este cel mai bun medicament antivirus", a declarat Alexandr Lukashenko.

