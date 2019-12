ULTIMA ORA | Sumudica si-a aflat pedeapsa dupa gesturile de la finalul meciului cu Kayserispor! Anuntul facut de Federatia din Turcia! Ce se intampla cu antrenorul roman

Marius Sumudica si-a aflat pedeapsa pentru gesturile de la finalul meciului cu Kayserispor.

Marius Sumudica si-a aflat pedeapsa dupa gesturile de la finalul meciului disputat de echipa sa impotria celor de la Kayserispor. Echipa sa, Gaziantep Gazisehir, a remizat in deplasare cu Kayserispor, scor 0-0, in campionatul Turciei. La finalul partidei, Marius Sumudica a avut un razboi de la distanta cu fanii gazdelor. Acesta le-a aratat degetul mare in jos, dupa ce acestia l-au injurat.

Dupa meci, cei de la Kayserispor au cerut ca gestul lui Marius Sumudica sa fie anchetat de catre Federatia Turca de Fotbal. Astazi a venit si verdictul celor de la Federatie, iar Marius Sumudica va fi suspendat o etapa si amendat cu 13.000 mii de lire turcesti, echivalentul a 2000 de euro.

"Daca ati fi trait ce am trait eu ati fi procedat la fel. Ati vazut gestul lor fata de mine? Eu niciodata in viata nu pot accepta sa mi se insulte familia de catre fani pentru ca sunt roman, nu turc. Cand auzi injuraturi de mana nu iti place. Am venit in Turcia sa muncesc in Turcia, pentru ca imi place Turcia. Dar nu ma injura de mama si de familie pentru ca nu sunt turc. Dar voi lua pasaportul turcesc si veti vedea", a explicat Sumudica la conferinta de presa de dupa meci.