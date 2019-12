"Peste asa ceva nu pot trece!" Reactia lui Marius Sumudica dupa gestul facut la adresa suporterilor turci! Cum explica antrenorul roman reactia avuta! VIDEO

Marius Sumudica a explicat gestul pe care l-a facut adresa fanilor lui Kayserispor.

Echipa antrenata de Marius Sumudica, Gaziantep Gazisehir, a remizat scor 0-0 pe terenul celor de la Konyaspor. Antrenorul roman a intrat in conflict cu suporterii echipei oaspete si ar putea fi sanctionat de Fedearatia Turca de Fotbal. Konyaspor a emis un comunicat in care cere ca acest caz sa fie anchetat de instituiile Federatiei de Fotbal din Turcia.

Sumudica nu a mai castigat de o luna un meci in campionatul din Turcia si a ajuns la cinci meciuri consecutive fara victorie. In timp ce se indrepta spre vestiare, fanii celor de la Konyaspor l-au huiduit, iar Sumudica le-a aratat degetul mare in jos, fapt ce a provocat furia fanilor.

Sumudica a explicat la conferinta de presa gestul pe care l-a facut si spune ca suporterii celor de la Kayserispor i-au adresat injurii la adresa familiei.

"Ati auzit si dumneavostra ce au spus suporterii celor de la Konyaspor. Mi-au injurat familia. Nu am facut acele gesturi pentru a-o provoca, dar in momentul cand te iei de familia mea, nu pot sta cu mainile in san", a spus Marius Sumudica la conferinta de presa.