Marius Sumudica a semnat! Prima reactie a antrenorului dupa ce a incheiat noul contract: "Am acceptat, sunt conditii financiare bune!"

Marius Sumudica e foarte fericit in Turcia.

Marius Sumudica a semnat un nou contract cu Gaziantep.

Antrenorul roman va mai antrena echipa din Turcia cel putin si sezonul viitor. Noua intelegere e valabila pana in vara lui 2021.

Sumudica a explicat de ce a prelungit intelegerea cu Gaziantep

"Contractele mi le fac fara sa fiu disperat dupa clauze si in asa fel incat sa pot pleca in conditii normale si pe o suma decenta. Am avut oferta de a reveni in Golf, acum doua saptamani, dar nu am vrut. Am un nume bun acolo, nu aveam niciun fel de problema sa ma duc, numai ca imi place Turcia ca si campionat, suporteri, presa. Aici traiesti fotbal, simti ca esti antrenor.

Saptamana trecuta au venit baskanii de la Gaziantep si mi-au propus un nou contract, in conditii financiare bune, asa ca am acceptat. Ma simt si eu mandru, mai ales ca sunt singurul antrenor roman din primele trei ligi ale Turciei. Sigur, in liga a doua si a treia nu au voie strainii, asa e regula la ei.

Spre exemplu, Gigi Multescu poate antrena, pentru ca are cetatenie. Sau, trebuie sa ai patru cinci ai de continuitate aici si atunci primesti dreptul de a antrena si in ligile inferioare. Pana la urma, Turcia este o tara foarte mare cu foarte multi antrenori cu licenta Pro si se protejeaza si ei", a spus sumudica la DigiSport.

Sumudica a comentat si iformatiile potrivit carora ar fi fost contactat de cei de la FRF pentru a prelua nationala Romaniei.

Antrenorul nu a spus nici da, nici nu, insa i-a urat bafta lui Contra si a declarat ca el este foarte multumit in Turcia.

"Sunt antrenori mult mai titrati in fotbalul romanesc. Eu sunt asa mai modest, imi vad lungul nasului. Sunt alti antrenori, ca Dan Petrescu, Gica Hagi, Boloni, care au castigat trofee, au facut performante.

Hai sa treaca aceste meciuri, sa vedem, viata le rezolva pe toate. Nu vreau sa vorbesc. Eu il respect pe Contra, e jovial, pune suflet, avem nevoie de rezultate. Sincer, imi doresc ca el sa califice echipa. Eu stau bine unde stau, sunt apreciat, ma opreste lumea pe strada ca sa faca poze cu mine", a spus Sumudica, potrivit sursei citate.