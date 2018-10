Oferta de ultim moment pentru Costel Galca! Fostul antrenor al FCSB poate reveni in fotbalul spaniol

Costel Galca ar putea reveni in fotbalul spaniol dupa doua experiente avute in zona araba.

Fostul antrenor al FCSB este dorit de Gimnastic de Tarragona care i-a facut si o oferta clara. Daca va accepta propunerea, Galca va avea o misiune foarte grea.

Gimnastic se afla in acest moment pe ultimul loc in liga a doua, cu doar 6 puncte dupa 10 etape. Planul conducerii este ca prin aducerea romanului in varsta de 46 de ani sa evite retrogradarea, iar din sezonul urmator sa atace promovarea in La Liga.

Costel Galca si-a inceput cariera de antrenor in Spania, la Almeria B. A urmat apoi nationala Romaniei U17, Steaua, Espanyol, Al-Taawoun si Al Fayha. Desi a antrenat doar un sezon, 2014-2015, Galca a castigat toate trofeele posibile cu Steaua: titlul, Cupa Romaniei, Cupa Ligii si Supercupa.