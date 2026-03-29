Vineri, Anglia a remizat într-un amical cu Uruguay, disputat pe Wembley, scor 1-1. Pentru naționala condusă de Thomas Tuchel urmează o nouă partidă de pregătire, tot pe Wembley, marți, de la ora 21:45.

Tuchel a exclus 8 jucători din lotul Angliei înaintea amicalului cu Japonia

Thomas Tuchel convocase inițial un lot numeros pentru această acțiune, nu mai puțin de 35 de jucători, însă selecționerul a decis să renunțe la 8 dintre ei înaintea partidei cu Japonia.

Nu mai puțin de trei jucători ai lui Arsenal au părăsit cantonamentul Angliei, toți din cauza unor probleme medicale. Noni Madueke s-a accidentat la partida cu Uruguay, în timp ce Bukayo Saka și Declan Rice nici măcar nu au putut juca pe Wembley vineri seară.

Pe lângă jucătorii de la Arsenal, naționala Angliei nu se va putea baza pe John Stones (Manchester City) sau Adam Wharton (Crystal Palace), după ce au acuzat și ei probleme medicale.

De asemenea, Aaron Ramsdale (Newcastle), Fikayo Tomori (AC Milan) și Dominic Calvert-Lewin (Leeds) au părăsit și ei cantonamentul Angliei, chiar dacă în cazul lor nu ar fi vorba de accidentări.

Thomas Tuchel mai are aproximativ două luni la dispoziție pentru a stabili lotul final al Angliei pentru Cupa Mondială.

La CM 2026, Anglia a fost repartizată în grupa L, alături de Croația, Ghana și Panama.

Cei 27 de jucători rămași în lotul Angliei