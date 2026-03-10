Comisia de Disciplină din cadrul federației ruse de hochei a reacționat ferm în urma unui incident petrecut după confruntarea din Liga Supremă (VHL) dintre echipele Norilsk și Omskie Krylia, partidă jucată la finalul lunii trecute.

„Imaginile care au ajuns pe rețelele de socializare prezintă brigada de arbitri într-o ipostază degradantă. Principalul vizat este Miroslav Skugarev, surprins sub influența alcoolului, având un comportament care încalcă grav normele de etică profesională”, scriu rușii de la sport.ru. Alături de el, ceilalți oficiali apar într-o stare și mai avansată de ebrietate, aspect care a agravat situația și a dus la măsuri imediate.

Excludere definitivă din sport

Pe baza probelor video clare, comisia de disciplină a stabilit interzicerea pe viață a oricărei activități legate de hochei pentru Miroslav Skugarev.

Colegii săi de brigadă nu au scăpat nici ei. Ivan Shmakov și Ilnur Haziev au primit interdicția de a mai oficia partide pentru o perioadă de trei ani.