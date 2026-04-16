Fostul portar, cunoscut pentru perioada petrecută la cluburi precum Juventus, Arsenal, Siena sau Fiorentina, și-a pierdut viața la vârsta de 48 de ani. Mașina în care se afla austriacul a fost lovită de un tren la o trecere la nivel nesupravegheată, în apropiere de stația Pabing. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 08:20, iar eforturile echipajelor de prim-ajutor de a-l resuscita pe fostul goalkeeper, imediat după ce a fost descarcerat, au fost în zadar.

Un model de profesionalism

Vestea dispariției premature a fostului fotbalist a provocat un val de reacții în lumea sportului. Franco Granello, agentul care l-a reprezentat pe Manninger în perioada de glorie a carierei sale, s-a arătat complet șocat de evenimentele petrecute joi dimineață.

În discursul său, Granello a evidențiat prudența de care austriacul dădea dovadă în viața de zi cu zi, în perioada în care activa ca jucător, un detaliu care face tragedia cu atât mai greu de acceptat.



