GALERIE FOTO Mesaj sfâșietor după dispariția prematură a lui Manninger: „Pierderea lui m-a devastat!”

Alexander Manninger a decedat joi într-un accident feroviar, iar Franco Granello, fostul său agent, a transmis un mesaj plin de durere.

Fostul portar, cunoscut pentru perioada petrecută la cluburi precum Juventus, Arsenal, Siena sau Fiorentina, și-a pierdut viața la vârsta de 48 de ani. Mașina în care se afla austriacul a fost lovită de un tren la o trecere la nivel nesupravegheată, în apropiere de stația Pabing. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 08:20, iar eforturile echipajelor de prim-ajutor de a-l resuscita pe fostul goalkeeper, imediat după ce a fost descarcerat, au fost în zadar.

Un model de profesionalism

Vestea dispariției premature a fostului fotbalist a provocat un val de reacții în lumea sportului. Franco Granello, agentul care l-a reprezentat pe Manninger în perioada de glorie a carierei sale, s-a arătat complet șocat de evenimentele petrecute joi dimineață.

În discursul său, Granello a evidențiat prudența de care austriacul dădea dovadă în viața de zi cu zi, în perioada în care activa ca jucător, un detaliu care face tragedia cu atât mai greu de acceptat.


„Pierderea lui Alex m-a devastat. Am lucrat împreună 15 ani. Antiteza fotbalistului mediu de azi. Punctual, serios, precis, corect, serios, profesionist la extrem. Un băiat minunat. Nu-mi vine să cred. Amintiți-vă de el așa cum merită. Nu reușesc să înțeleg, era unul care pentru a traversa strada se uita în dreapta și în stânga de două sute de ori”, a transmis Granello, potrivit Bild.

Carlos 2: VEZI gafa lui Alex Manninger in Lazio 1-1 Juventus!
Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO
Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO
Avem semifinalistele din Europa League si Conference League. Andrei Rațiu l-a lăsat acasă pe Răzvan Marin
Avem semifinalistele din Europa League si Conference League. Andrei Rațiu l-a lăsat acasă pe Răzvan Marin
Barcelona face prăpăd după eliminarea din Champions League: anunțul clubului
Barcelona face prăpăd după eliminarea din Champions League: anunțul clubului
Tensiuni în Giulești. Dobre, tras la răspundere de colegi după ce a criticat tactica lui Costel Gâlcă
Tensiuni în Giulești. Dobre, tras la răspundere de colegi după ce a criticat tactica lui Costel Gâlcă
Avem semifinalistele din Europa League si Conference League. Andrei Rațiu l-a lăsat acasă pe Răzvan Marin
Avem semifinalistele din Europa League si Conference League. Andrei Rațiu l-a lăsat acasă pe Răzvan Marin
La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"
La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"
De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice
De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice
Tabloul complet de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada
Tabloul complet de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada
Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram
Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!

Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram



Nicușor Dan, explicația unei gafe impardonabile: de ce a lipsit de la funeraliile lui Mircea Lucescu
Nicușor Dan, explicația unei gafe impardonabile: de ce a lipsit de la funeraliile lui Mircea Lucescu
Alisha Lehmann l-a uitat complet pe Douglas Luiz: postarea care i-a înnebunit pe fanii fotbalistei sexy
Alisha Lehmann l-a uitat complet pe Douglas Luiz: postarea care i-a înnebunit pe fanii fotbalistei sexy
Avem semifinalistele din Europa League si Conference League. Andrei Rațiu l-a lăsat acasă pe Răzvan Marin
Avem semifinalistele din Europa League si Conference League. Andrei Rațiu l-a lăsat acasă pe Răzvan Marin
Aryna Sabalenka, apariție provocatoare. Liderul mondial a pozat doar cu blană pe ea
Aryna Sabalenka, apariție provocatoare. Liderul mondial a pozat doar cu blană pe ea
Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“
Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“
Tragedie în fotbal! Alexander Manninger, fost portar la Arsenal și Juventus, a murit într-un accident grav
Tragedie în fotbal! Alexander Manninger, fost portar la Arsenal și Juventus, a murit într-un accident grav
Carlos 2: VEZI gafa lui Alex Manninger in Lazio 1-1 Juventus!
Carlos 2: VEZI gafa lui Alex Manninger in Lazio 1-1 Juventus!
După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani

stirileprotv După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO

stirileprotv Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO

Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media UE. Țările care conduc topul celor mai mici scumpiri

stirileprotv Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media UE. Țările care conduc topul celor mai mici scumpiri

