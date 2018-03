Florin Andone, inca un pas spre retrogradare! Bayern Munchen ar putea deveni matematic campioana in acest weekend

15:55

Florin Andone, inca un pas spre retrogradare



Deportivo La Coruna a facut doar egal astazi, pe teren propriu, cu Las Palmas, scor 1-1. Echipa lui Andone e pe locul 19 in campionat, la 7 puncte in spatele liniei de retrogradare.



Andone este in lotul convocat de Cosmin Contra pentru meciurile Romaniei cu Israel si Suedia. Ambele meciuri se vad in direct la PRO TV. LOTUL COMPLET AICI