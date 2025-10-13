În preliminariile Campionatului Mondial din 2026, tricolorii s-au impus în fața selecționatei lui Ralf Rangnick și au rămas în cărți pentru accederea la turneul final din SUA, Mexic și Canada.



Unicul gol al meciului disputat duminică seară, pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România, a fost înscris de Virgil Ghiță la ultima fază a meciului (90+5').



Ilie Dumitrescu a dat verdictul despre Ianis Hagi



Ianis Hagi a fost căpitan și decar în meciul cu Austria, dar și în jocul de pregătire cu Moldova, primul din palmaresul oficial FIFA care a avut loc la București joia trecută (2-1).



Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a vorbit despre fiul lui Gică Hagi și a ținut să puncteze faptul că e un pion important pentru prima reprezentativă.



”Căpitanul Ianis Hagi are maturitate. Are soluția înainte să vină mingea la el. Văd un jucător care trage echipa după el. Ce a lipsit în ultima vreme la echipa națională a fost prezența lui”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Cum arată calculele pentru calificarea la CM 2026



Ca să încheiem pe prima poziție în grupă, după victoria cu Austria, trebuie acum să le învingem și pe Bosnia și pe San Marino. Iar austriecii trebuie neapărat să se încurce cu Cipru și fie să piardă cu Bosnia, fie să facă egal.



Iar ca să terminăm grupa pe poziția secundă, România trebuie să producă aceleași rezultate ca în scenariul expus mai sus, Bosnia trebuie să piardă cu Austria, iar meciul bosniacilor cu Cipru nu mai are relevanță.

România a terminat pe primul loc grupa din urna valorică C în Nations League, motiv pentru care va beneficia și de participarea la barajul pentru accederea la Mondialul din 2026. Doar că, în semifinala barajului, tricolorii pot da peste titani precum Italia și Turcia (AICI TOATE DETALIILE).



Cum arată clasamentul Grupei H din preliminariile CM 2026



1. *Austria - 15 puncte

2. *Bosnia - 13 puncte

3. *România - 10 puncte

4. Cipru - 8 puncte

5. San Marino - 0 puncte



*Austria, Bosnia și România au un meci în minus față de Cipru și San Marino.

