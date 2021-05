"Va plangeti si pentru asta?!" Reactie geniala a unui fast-food dupa ce un fan a reclamat o postare in care aparea un jucator de la Real Madrid

Real Madrid a facut egal cu Sevilla in ultima etapa din La Liga, iar lupta la titlu este mai incinsa ca niciodata.

Madrilenii nu au reusit sa profite de egalul Barcelonei cu Atletico si au remizat cu Sevilla pe teren propriu, dupa ce echipa lui Lopetegui a fost aproape de o victorie importanta. Hazard a inscris golul care i-a adus Realului un punct, in minutul 4 de prelungiri.

In minutul 76 s-a petrecut si o faza controversata, pe care oficialii Realului au reclamat-o din greu. Arbitrul a fluierat penalty pentru Real Madrid dupa o faza suspecta in careul Sevillei, dar a intors decizia cu ajutorul VAR, dupa ce Militao comisese un hent in propriul careu la o faza anterioara. Rakitic a marcat din penalty, ducandu-si echipa in avantaj.

Cei de la KFC au profitat de imaginea cu Militao, care a fost extrem de comentata, si au postat pe retelele de socializare un colaj cu fundasul, alaturi de o bucata de pui.

Un suporter de-al madrilenilor s-a aratat nemultumit de campania fast-food-ului si a comentat: "Poate fi folosita imaginea unui jucator de-al lui Real Madrid pentru a rade de el in scopuri comerciale?"

Raspunsul celor de la KFC Spania nu a intarziat sa apara si a devenit viral: "Va plangeti si pentru un meme?!"