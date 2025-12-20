Fundașul brazilian s-a despărțit de Fluminense, echipa la care a evoluat în ultimele două sezoane, și a semnat cu FC Porto, echipa care l-a adus în fotbalul din Europa, în sezonul 2004-2005.
Thiago Silva a semnat cu FC Porto
Thiago Silva a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, însă are opțiune de prelungire cu încă un sezon. Brazilianul ajunge la FC Porto ca jucător liber de contract după ce înțelegerea sa cu Fluminense a expirat.
În prima sa perioadă petrecută la FC Porto, Thiago Silva nu a jucat niciun meci la prima echipă: ”El revine la clubul pe care l-a reprezentat în sezonul 2004/2005, evoluând atunci doar pentru FC Porto B. Este, așadar, încheierea unui ciclu perfect, odată cu întoarcerea într-un loc pe care îl cunoaște deja, în căutarea a ceea ce i-a lipsit atunci: gloria la prima echipă”, se arată pe site-ul clubului.
- 600.000 de euro este cota de piață a lui Thiago Silva, conform Transfermarkt.
Brazilianul își dorește să fie în cea mai bună formă pentru Cupa Mondială din 2026, și să joace din nou pentru Brazilia sub conducerea lui Carlo Ancelotti.
Prima reacție a lui Thiago Silva
Thiago Silva a oferit și o primă reacție după ce a fost prezentat oficial la FC Porto.
”Sunt aici pentru a anunța revenirea mea la FC Porto și pentru a vă spune cât de fericit și onorat sunt de această oportunitate. Sunt extrem de motivat și sper să pot ajuta în cel mai bun mod posibil.
Aș dori să îi mulțumesc președintelui nostru, André Villas-Boas, pentru oportunitate, precum și antrenorului nostru, Francesco Farioli, și să spun cât de nerăbdător sunt să îmbrac din nou aceste culori. Mă bazez pe sprijinul vostru și sper să ne vedem pe Dragao”, a spus Thiago Silvo.
- În cariera sa de fotbalist, Thiago Silva a evoluat pentru formații precum PSG, Chelsea și AC Milan.