Fundașul brazilian s-a despărțit de Fluminense, echipa la care a evoluat în ultimele două sezoane, și a semnat cu FC Porto, echipa care l-a adus în fotbalul din Europa, în sezonul 2004-2005.

Thiago Silva a semnat cu FC Porto

Thiago Silva a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, însă are opțiune de prelungire cu încă un sezon. Brazilianul ajunge la FC Porto ca jucător liber de contract după ce înțelegerea sa cu Fluminense a expirat.

În prima sa perioadă petrecută la FC Porto, Thiago Silva nu a jucat niciun meci la prima echipă: ”El revine la clubul pe care l-a reprezentat în sezonul 2004/2005, evoluând atunci doar pentru FC Porto B. Este, așadar, încheierea unui ciclu perfect, odată cu întoarcerea într-un loc pe care îl cunoaște deja, în căutarea a ceea ce i-a lipsit atunci: gloria la prima echipă”, se arată pe site-ul clubului.

