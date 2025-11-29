După două înfrângeri care au turnat plumb în picioarele jucătorilor, Cristi Chivu a răbufnit. Tehnicianul român le-a transmis clar șefilor că echipa suferă și că are nevoie imperativă de un transfer pe care l-a solicitat încă din vară.



Săptămâna de coșmar, în care Inter a cedat atât în „Derby della Madonnina” (0-1 cu Milan), cât și în duelul de foc din Champions League (1-2 cu Atletico Madrid), a lăsat urme adânci. Presa din Peninsulă, citată de Calciomercato, scrie că antrenorul român este „furios și dezamăgit”.



Supărarea lui Chivu pleacă de la campania de achiziții din vară. Imediat după instalarea sa pe bancă, tehnicianul a cerut conducerii un mijlocaș defensiv solid, care să ofere siguranță liniei de fund. Dorința nu i-a fost îndeplinită, iar rezultatele recente par să-i dea dreptate românului. Acum, mesajul său pentru conducere este unul fără echivoc: în iarnă trebuie adus neapărat un „închizător”.



Ținta de lux: Manu Kone



Numele vehiculat pentru a rezolva problemele din defensiva Interului este Manu Kone. Francezul de 24 de ani este o piesă esențială la AS Roma, liderul la zi din Serie A, și a strâns deja 12 selecții în naționala „cocoșilor galici”, vizând o convocare la Mondialul din 2026.



Afacerea se anunță însă complicată. Romanii nu sunt dispuși să renunțe ușor la jucătorul adus anul trecut de la Monchengladbach pentru 18 milioane de euro, solicitând acum o sumă ce se învârte în jurul a 50 de milioane de euro. Mai mult, Inter are o concurență serioasă din partea celor de la PSG, mijlocașul fiind extrem de apreciat de Luis Enrique.



Până la eventualele mutări din iarnă, Chivu încearcă să gestioneze criza din vestiar și cere mai mult pragmatism din partea elevilor săi.



"Trebuie să fim mai concreți și mai cinici, să nu acordăm prea multă atenție frumuseții jocului. Este dureros pentru toată lumea, există regrete. Această echipă trebuie să știe cum să reacționeze, trebuie să înțeleagă faptul că este puternică", a spus antrenorul român după eșecul cu Atletico.

