La primul său sezon ca principal la Como, Fabregas a reușit o clasare pe locul 10 și a cules numeroase laude din partea specialiștilor italieni. Aflat la început de carieră, spaniolul a fost unul dintre antrenorii ofertați de Inter, după plecarea lui Simone Inzaghi.

Cesc Fabregas: "Inter e cea mai puternică echipă din Italia"



Fabregas a refuzat însă propunerea lui Inter, spunând în iunie că le-a promis celor de la Como un proiect pe termen lung. În cele din urmă, nerazzurrii s-au îndreptat către un alt antrenor tânăr, Cristi Chivu, care a acceptat oferta.



Vineri, Como a învins Sassuolo, scor 2-0, în meciul inaugural al rundei #12 din Serie A, și a urcat pe locul 6, cu doar 3 puncte sub liderul AS Roma. Pentru echipa lui Cesc Fabregas urmează duelul cu Inter (6 decembrie), iar spaniolul a vorbit în termeni laudativi despre echipa lui Chivu.



"Din punctul meu de vedere, Inter continuă să fie cea mai puternică echipă din Italia, alături de Napoli. Meciul cu Inter, de sâmbăta viitoare, va fi un test pentru a ne vedea nivelul, având în vedere că vom juca în fața a 80.000 de spectatori.



Va fi un meci în care vom putea vedea cum reacționează jucătorii pe stadioane atât de mari și în care ei pot demonstra că sunt în creștere. Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas și să rămânem cu picioarele pe pământ. Avem nevoie de consistență și trebuie să urmăm exemplul din sezonul trecut. Suntem într-un moment bun, poate chiar mai bun decât ne așteptam", a spus Fabregas, potrivit Tuttosport.

Clasamentul din Serie A

